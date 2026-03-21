Terremoto a Messina scossa di magnitudo 4.1 Allerta anche alle Isole Eolie

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata questa sera nella provincia di Messina, con epicentro a due chilometri da Castel di Lucio e una profondità di 27 chilometri. L'evento sismico ha interessato anche le Isole Eolie, dove è stata attivata un allerta. Non sono stati segnalati danni o feriti finora.

Terremoto di magnitudo 4.1 questa sera in provincia di Messina, con epicentro a due chilometri da Castel di Lucio e a una profondità di 27 km. Lo riferisce l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ( Ingv ). Una seconda scossa di magnitudo 3 ha colpito la stessa località, confermando l’attività di uno sciame sismico in corso. Anche altre località hanno avvertito il movimento. A Pettineo è stata rilevata una scossa di magnitudo simile a una profondità di 26 km. A Mistretta, invece, si è registrato un sisma di magnitudo 3. March 21, 2026 L’attività sismica. La giornata era già stata caratterizzata da intensa attività sismica. Al largo delle isole Eolie erano state registrate quindici scosse nel corso del giorno, confermando come l’area continui a essere interessata da frequenti movimenti della crosta terrestre. 🔗 Leggi su Open.online

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