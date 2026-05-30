terremoto a lazzate cambia tutta la dirigenza

Un terremoto ha coinvolto il club gialloblù di Lazzate, con il cambio totale della dirigenza. Il direttore generale e il direttore sportivo sono stati sollevati dai loro incarichi e non fanno più parte dei quadri tecnici della squadra. La decisione è stata presa in modo repentino, senza dettagli aggiuntivi sul motivo. La squadra si trova ora senza i vertici della gestione sportiva.

Terremoto a Lazzate. In un battibaleno cambia l’intera direzione del club gialloblù. Non faranno più parte dei quadri tecnici dell’Ardor il direttore generale Francesco Marangoni e il direttore sportivo Lino D’Onofrio. Al loro posto maggiori poteri al nuovo vicepresidente Gianluca Marini mentre il vero volto nuovo è Marino Fumagalli. Ma andiamo con ordine e partiamo dagli addii eccellenti. Solo per il primo si spiegano le motivazioni delle sue dimissioni: "Divergenze di visione e strategie relative alla gestione futura della squadra e allo sviluppo del progetto sportivo". Anche lo stesso Marangoni ha inoltrato la sua versione dei fatti con... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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IL TERREMOTO COMINCIA ADESSO

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