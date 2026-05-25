Il Milan ha deciso di cambiare tutta la dirigenza dopo l'eliminazione dalla Champions League. Sono stati licenziati il direttore generale, il responsabile sportivo e il direttore marketing. La società ha annunciato una riorganizzazione completa del management, con nuove nomine previste nei prossimi giorni. La decisione arriva in seguito ai risultati della squadra in questa competizione europea. La società non ha ancora comunicato i nomi dei nuovi incaricati.

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© Calcionews24.com - Milan, sarà rivoluzione dopo il fallimento Champions: Cardinale cambia tutta la dirigenza! Via Furlani, Moncada e Tare

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Milan, Cardinale Minaccia: Allegri a rischio e Tare sacrificato.

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