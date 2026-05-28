Un terremoto si è verificato nel management di Casa Milan, con la decisione di rimuovere tutti i membri attuali del consiglio di amministrazione. Contestualmente, è stato annunciato un nuovo nome per la posizione di amministratore delegato. La comunicazione ufficiale non specifica i motivi delle modifiche, né i tempi di insediamento del nuovo dirigente. La società ha confermato la variazione ma non ha fornito ulteriori dettagli riguardo alle prossime mosse.

Un vero e proprio anno zero. La mancata qualificazione in Champions League ha fatto saltare il banco a Casa Milan, spingendo Gerry Cardinale, patron rossonero a un vero e proprio intervento drastico: ha azzerato tutta la dirigenza in un colo solo, esonerando Giorgio Furlani, Igli Tare, Massimiliano Allegri e Geoffrey Moncada. L'addio di Furlani era già nell'aria da ormai diverso tempo, spinto anche dalla contestazione iniziata dai tifosi nel corso delle ultime settimane. Ora, in un deserto societario senza precedenti. le chiavi per ricostruire sono nelle mani di Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli. Per il ruolo di amministratore delegato sono circolati profili che portano i nomi di Carnevali e Fenucci, nelle ultime ore, però, c'è una nuova pista, molto calda: Massimo Ferrari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Terremoto Milan: Cardinale fa fuori tutti! Spunta un nuovo nome per la dirigenza

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terremoto milan: cardinale decide

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