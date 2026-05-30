Il Comune di Terni ha annunciato un piano per rilasciare 20 mila carte d’identità in pochi mesi, pianificando turni extra durante il fine settimana. Per far fronte all'aumento di richieste, saranno organizzati turni supplementari, anche nei giorni di riposo. La gestione di questa mole di documenti richiederà un incremento temporaneo delle risorse e l’adozione di orari più flessibili per gli operatori.

? Punti chiave Come farà il Comune a gestire 20 mila documenti in pochi mesi?. Chi dovrà coprire i nuovi turni extra nel fine settimana?. Quali sono le scadenze precise per evitare il blocco dei servizi?. Perché l'amministrazione ha deciso di ricorrere a giornate di open day?.? In Breve Scadenza domande per personale interno fissata entro venerdì 5 giugno.. Turni extra di quattro ore previsti il lunedì, mercoledì e venerdì.. Possibili open day con gestione rotativa del personale il sabato e la domenica.. Attività straordinaria prevista per concludersi entro il 30 settembre 2026.. Terni, corsa contro il tempo per 20 mila carte d’identità entro il 3 agosto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, piano per 20 mila carte d’identità: servono nuovi turni extra

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