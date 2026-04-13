Terni allarme anagrafe | Ventimila carte d’identità richieste e solo mille al mese Rischio blackout

A Terni si registra un aumento significativo delle richieste di carte d’identità, con circa ventimila richieste complessive mentre l’ufficio ne può evadere solo mille al mese. Questa disparità sta creando timori di un possibile sovraccarico e di un blackout nel servizio. Il Sindaco ha confermato la presenza di un problema ormai evidente, confermando le preoccupazioni sulla capacità dell’anagrafe di gestire la domanda crescente.

“La matematica non è un'opinione e dalle parole del Sindaco Bandecchi, arriva la conferma ufficiale di un disastro annunciato. L’amministrazione ha alzato bandiera bianca, ammettendo di non poter garantire un servizio essenziale a circa 17 mila ternani. I numeri forniti dal primo cittadino.🔗 Leggi su Ternitoday.it Terni, carte d’identità cartacee in scadenza: nuove aperture straordinarie dell’anagrafe a marzo LE GIORNATELe aperture si aggiungono a quelle già effettuate tra febbraio e i primi giorni di marzo. Rinnovo carte d’identità. Open day all’AnagrafeCITTÀ DI CASTELLO - Un open day speciale dell’Anagrafe per il rinnovo “massiccio“ delle carte d’identità è indetto per sabato 28 febbraio.