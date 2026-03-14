Lo sportello anagrafe si potenzia Carte d’identità digitali il piano | Aperture extra e servizi più rapidi

Lo sportello anagrafe del Comune sarà ulteriormente potenziato con aperture straordinarie e servizi più veloci. Le giornate di apertura dello sportello centrale in via Fausto Beretta saranno estese, mentre la delegazione Est di via Putinati, 165E, sarà aperta anche nel pomeriggio di giovedì. Questa modifica riguarda i servizi promossi dal settore Servizi al Cittadino e mira a rendere più accessibili le pratiche, con un'attenzione particolare alle carte d’identità digitali.

Un accesso più rapido ai servizi promossi dal settore Servizi al Cittadino del Comune, grazie al potenziamento delle giornate di apertura dello Sportello centrale anagrafe di via Fausto Beretta, e all’apertura nei pomeriggi di giovedì della delegazione Est di via Putinati, 165E. L’intento è ben definito: ottimizzare le tempistiche per andare incontro ai cittadini nel rilascio delle carte di identità elettroniche in vista della scadenza del 3 agosto, data oltre la quale ogni carta di identità cartacea non sarà più valida. Per agevolare la popolazione a dotarsi del documento, l’amministrazione, su impulso dell’assessore Cristina Coletti - responsabile dei servizi connessi alla rete degli sportelli - ha quindi scelto di mettere in campo una nuova iniziativa, che partirà già oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo sportello anagrafe si potenzia. Carte d’identità digitali, il piano: "Aperture extra e servizi più rapidi" Articoli correlati Dal 4 agosto le carte d'identità cartacee non valgono più: aperture straordinarie dell'anagrafeDal prossimo 4 agosto le carte di identità cartacee non saranno più valide in tutta l'Unione Europea, indipendentemente dalla data di scadenza... Calci: aperture straordinarie dell’Anagrafe per la sostituzione delle carte d'identitàCalci (PI), 12 febbraio 2026 – Sono circa un migliaio i cittadini e le cittadine di Calci che risultano ancora in possesso di una carta d’identità... Tutto quello che riguarda Lo sportello anagrafe si potenzia Carte... Temi più discussi: Lo sportello anagrafe si potenzia. Carte d’identità digitali, il piano: Aperture extra e servizi più rapidi; Aperture straordinarie ufficio anagrafe per rinnovo carte d’identità cartacee non più valide a partire dal 3 agosto 2026; Carte d’identità: aperture straordinarie a Signa per il passaggio alle Cie; Carta d’identità cartacea: da agosto 2026 non sarà più valida. Sportello Centrale Anagrafe al massimo per la CIE con l'apertura del terzo sabato e con una postazione in piùUn accesso più rapido ai servizi promossi dal settore Servizi al Cittadino del Comune di Ferrara, grazie al potenziamento delle giornate di apertura dello Sportello Centrale Anagrafe (Sca) di via Faus ... cronacacomune.it Carta d’identità elettronica: nuovi pomeriggi di apertura all’anagrafe di BustoDal 16 marzo gli sportelli anagrafe aprono anche il lunedì e mercoledì pomeriggio su appuntamento. Il servizio sperimentale, attivo fino al 27 maggio, punta a facilitare i rinnovi prima dello stop all ... varesenoi.it Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo sbarcano nel famoso gioco di carte collezionabili con un'espansione dedicata - facebook.com facebook Le carte incrociate, il femminicidio, l’inchiesta e Italo-Belga: domani, 13 marzo 2026, sul giornale LA SICILIA x.com