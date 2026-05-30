Teo Mammucari non ci sarà neanche all'ultima puntata di Domenica In

Teo Mammucari assente anche all'ultima puntata di Domenica In, domenica 1 giugno. Mara Venier chiude la stagione con l'intervista a Catherine Louise Birmingham, la madre della "famiglia nel bosco". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Teo Mammuccari resta a Domenica In ma avrà uno spazio molto ridotto.

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Il mistero di Teo Mammucari: non c'è traccia di lui a #DomenicaIn, Mara Venier, Miccio e Cerno fanno finta di nulla - Il Fatto Quotidiano x.com

Teo Mammucari scomparso da Domenica In, svelato il motivo amaro: cos’è accaduto dietro le quinteNel corso della penultima puntata di Domenica In, si è verificato un giallo: l’assenza di Teo Mammucari durante il gioco finale, che è stato condotto da Mara Venier in maniera rapida. Poi i titoli di ... gossipetv.com

Mara Venier chiude Domenica In, Teo Mammucari sparito: l’assenza che fa rumoreGiallo nella penultima puntata stagionale di Domenica In, Mara Venier presenta il gioco di Teo Mammucari ma di lui non c'è traccia ... gossipetv.com