Domenica In guai per Teo Mammucari | dopo il caos dell' ultima puntata

Da liberoquotidiano.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica In si è conclusa con un episodio teso e carico di emozioni. Durante l’ultima puntata, Mara Venier ha mostrato segnali di nervosismo, passando dall’imbarazzo alle lacrime e alla rabbia. Nel corso della trasmissione, sono stati evidenti momenti di confusione e tensione, coinvolgendo anche Teo Mammucari, che si è trovato al centro di alcune complicazioni. La puntata ha suscitato grande attenzione tra il pubblico e i media.

Puntata movimentata, l’ultima di Domenica In. Nel giro di qualche mezz’oretta, Mara Venier passa dall’imbarazzo alle lacrime e la rabbia, pura. E tutto per “merito”, se così si può dire, di Teo Mammucari. Disturbatore, l’ex Iene, lo è sempre stato. La novità è che stavolta ha rotto le uova nel paniere del suo stesso programma. Partiamo dalla fine. La conduttrice di Rai 1 dedica gli ultimi minuti di diretta della puntata del 15 marzo a Marco, storico cameraman andato in pensione dopo 40 anni. «Tutti questi anni mi ha fatto i primi piani, questa è la sua ultima puntata - è il tributo della conduttrice, abbracciata al tecnico -. Voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto non solo per me, ma per questa azienda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

domenica in guai per teo mammucari dopo il caos dell ultima puntata
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