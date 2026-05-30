Tentato femminicidio a Misterbianco a chiedere aiuto una delle figlie della coppia
Una donna ha chiamato i soccorsi questa notte dopo un tentato femminicidio in un’abitazione a Misterbianco, nel Catanese. La polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato l’uomo coinvolto. Una delle figlie della coppia ha richiesto aiuto, mentre la vittima è stata trasportata in ospedale con ferite. Sono in corso accertamenti per chiarire le circostanze dell’accaduto.
(Adnkronos) – Un tentato femminicidio è avvenuto questa notte in un'abitazione a Misterbianco, nel Catanese. La violenta aggressione nei confronti della moglie di 49 anni ha portato all'arresto dell'uomo, di 53 anni. L’allarme è scattato intorno all'una, quando una delle figlie della coppia ha contattato il 112, chiedendo aiuto per la madre riversa a terra. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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