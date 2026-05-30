Tentato femminicidio a Misterbianco a chiedere aiuto una delle figlie della coppia

Notizia in breve

Una donna ha chiamato i soccorsi questa notte dopo un tentato femminicidio in un’abitazione a Misterbianco, nel Catanese. La polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato l’uomo coinvolto. Una delle figlie della coppia ha richiesto aiuto, mentre la vittima è stata trasportata in ospedale con ferite. Sono in corso accertamenti per chiarire le circostanze dell’accaduto.