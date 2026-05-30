Un uomo è stato arrestato a Misterbianco con l’accusa di tentato femminicidio dopo aver aggredito la moglie durante una lite. La donna, di 49 anni, è stata portata in ospedale in codice rosso e si trova in prognosi riservata. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri sul luogo dell’incidente. La donna ha riportato ferite serie e attualmente si trova sotto cure mediche.

Secondo quanto emerso nelle prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di unacceso confronto tra i due coniugi. Le circostanze dell’accaduto sono attualmente al vaglio degli investigatori, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e i momenti che hanno preceduto l’episodio. Immediato l’intervento dei soccorsi. La donna è stata assistita dal personale sanitario e successivamentetrasferita in codice rossoall’ospedale Garibaldi Centro di Catania. Le sue condizioni sono giudicate molto gravi: è ricoverata conprognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Misterbianco insieme ai militari delNucleo Radiomobile, che hanno avviato gli accertamenti e raccolto i primi elementi utili all’indagine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Misterbianco, aggredisce la moglie durante una lite: arrestato per tentato femminicidio

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