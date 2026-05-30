Due uomini sono stati fermati a Frosinone con l’accusa di aver ricattato un uomo minacciandolo con un video intimo di sua figlia. La polizia ha arrestato uno dei sospettati e denunciato l’altro. La vicenda riguarda una tentata estorsione portata avanti attraverso la minaccia di divulgare le immagini. Gli investigatori hanno sequestrato materiale probatorio e stanno continuando le indagini.

Un arresto e una denuncia, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato che ha portato alla luce un grave caso di tentata estorsione ai danni di un uomo, minacciato con la diffusione di immagini intime della figlia. I fatti sono avvenuti nella mattinata di ieri e hanno coinvolto due uomini residenti nel Frusinate. Tentata estorsione a Frosinone Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando gli agenti di un Commissariato di Roma hanno segnalato al personale della Squadra Mobile della Questura di Frosinone un tentativo di estorsione perpetrato da due uomini, rispettivamente di 27 anni e 30 anni, entrambi residenti nella provincia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tentata estorsione a Frosinone, uomo minacciato con video intimi della figlia: fermate due persone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

26 04 2026 CASSINO: MINACCE E TENTATA ESTORSIONE ALLAVVOCATO, ARRESTATO

Notizie e thread social correlati

Tentata estorsione, assolta la figlia: “Era solo testimone passiva delle minacce della madre”Una donna e sua figlia si sono recate a casa di un'altra persona chiedendo denaro, ma la figlia non ha mai pronunciato minacce e ha dichiarato di...

Feroce rapina nel bar-tabaccheria: titolare minacciato con pistola e coltello. Tre persone in carcere - VIDEOTre persone sono state arrestate e un uomo denunciato in seguito a una rapina avvenuta lo scorso luglio in un bar-tabaccheria del forese ravennate.

Argomenti più discussi: Arrestato 27enne per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione nel Vicentino; Ucciso e Bruciato. Un Arresto in Ciociaria; Tentano estorsione con immagini intime, arresto e denuncia; Ricatto con foto intime della figlia per estorcere denaro al padre: arrestato un 27enne, denunciato un complice.