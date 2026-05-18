Tentata estorsione assolta la figlia | Era solo testimone passiva delle minacce della madre
Una donna e sua figlia si sono recate a casa di un'altra persona chiedendo denaro, ma la figlia non ha mai pronunciato minacce e ha dichiarato di preferire la morte piuttosto che non riuscire a pagare le spese quotidiane. La giudice ha assolto la figlia dall'accusa di tentata estorsione, stabilendo che era soltanto testimone passiva delle minacce della madre. La decisione si basa sulla mancanza di prove che dimostrino un ruolo attivo della giovane nel tentativo di estorsione.
Una figlia che, insieme con la madre, si presenta a casa di una persona per chiedere denaro, ma non pronuncia una sola parola di minaccia, anzi, manifesta la volontà di morire piuttosto che affrontare il disagio di non riuscire a pagare le spese quotidiane, non è colpevole del reato di tentata. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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