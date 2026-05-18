Tentata estorsione assolta la figlia | Era solo testimone passiva delle minacce della madre

Una donna e sua figlia si sono recate a casa di un'altra persona chiedendo denaro, ma la figlia non ha mai pronunciato minacce e ha dichiarato di preferire la morte piuttosto che non riuscire a pagare le spese quotidiane. La giudice ha assolto la figlia dall'accusa di tentata estorsione, stabilendo che era soltanto testimone passiva delle minacce della madre. La decisione si basa sulla mancanza di prove che dimostrino un ruolo attivo della giovane nel tentativo di estorsione.

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