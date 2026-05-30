Poche ore prima dell'aggressione, un ragazzino di 11 anni avrebbe scritto un messaggio in cui dichiarava di non voler essere incolpato per ciò che avrebbe fatto. La comunicazione è stata trovata prima dell’attacco a un insegnante, avvenuto in una scuola di San Vito Lo Capo. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno indagando sui motivi e sulle circostanze dell’accaduto. La scuola è stata chiusa temporaneamente per consentire le verifiche.

Lo studente di 11 anni che a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, ha aggredito il proprio professore filmando tutto in diretta su Telegram, aveva in un certo senso annunciato il suo gesto sempre sui social. “Non incolpatemi per quel che farò tra 4 ore”, avrebbe scritto il giovane su TikTok. San Vito Lo Capo, l'aggressione al professore Il casco e la diretta su Telegram L'annuncio del gesto con un post Le indagini in corso San Vito Lo Capo, l’aggressione al professore Ripartiamo dai fatti. All’Istituto Comprensivo “G. Lombardo Radice – E. Fermi” di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, un alunno di 11 anni ha aggredito il proprio docente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tentata aggressione del prof a San Vito Lo Capo, 11enne poche ore prima: "Non incolpatemi per quel che farò"

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Trapani, studente di 11 anni tenta di accoltellare il prof e riprende l'aggressione col cellulare

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