Tenta di accoltellare il prof in classe 12enne sentito per ore dal pm | Non mostra pentimento La reazione del docente aggredito

Un ragazzo di 12 anni è stato ascoltato per diverse ore dalla procura minorile di Palermo dopo aver tentato di colpire con un coltello un insegnante in classe. Durante l’interrogatorio, il giovane ha dichiarato di non provare pentimento per quanto accaduto. L’insegnante coinvolto ha riferito di aver vissuto momenti di paura e di aver subito un infortunio durante l’aggressione. La vicenda è sotto inchiesta e sono in corso accertamenti sulle motivazioni dello studente.

Lo studente di 12 anni che ieri ha tentato di accoltellare il suo prof di tecnologia in classe è stato ascoltato per ore dalla procuratrice per i minorenni di Palermo. Il ragazzino, secondo quanto riferito dagli inquirenti, non avrebbe mostrato alcun segnale di pentimento nel corso dell’audizione, alla quale ha partecipato anche un’équipe di psicologi. Il 12enne non è imputabile, ma la Procura per i minorenni sta valutando eventuali misure di tutela e il possibile inserimento in una struttura specializzata. Il piano del 12enne per aggredire il prof. Secondo la ricostruzione degli investigatori, ieri il 12enne si è presentato nella sua scuola di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, con due coltelli nello zaino. 🔗 Leggi su Open.online

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13enne accoltella la prof a scuola in diretta sui social - Vita in diretta 26/03/2026

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