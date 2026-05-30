Il ragazzino di 12 anni, sospettato di aver tentato di accoltellare un insegnante di tecnologia, è stato ascoltato per diverse ore da magistrati e psicologi. Durante l'interrogatorio, ha dichiarato di non provare pentimento per quanto accaduto. L'episodio è avvenuto venerdì mattina prima dell'inizio delle lezioni in una scuola della provincia di Trapani. Le autorità continuano a indagare sui motivi dell'aggressione.

È stato ascoltato per ore dalla procuratrice per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, e da un’équipe di psicologi il ragazzino di 12 anni che venerdì ha tentato di accoltellare un professore di tecnologia prima dell’inizio delle lezioni in una scuola del Trapanese. L’audizione si è svolta in un luogo protetto, all’interno di una caserma dei carabinieri. Secondo quanto emerso, il giovane non avrebbe mostrato alcun pentimento per il gesto compiuto, che sarebbe stato pianificato nei dettagli nei giorni precedenti e anticipato con alcuni messaggi allusivi pubblicati sul proprio profilo TikTok. La pianificazione dell’aggressione Gli investigatori ritengono che si sia trattato di una «strage sfiorata». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tenta di accoltellare un professore a Palermo, il 12enne ascoltato dai magistrati: “Nessun pentimento”

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13enne accoltella la prof a scuola in diretta sui social - Vita in diretta 26/03/2026

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