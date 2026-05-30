Il 12enne che ha tentato di aggredire un insegnante con due coltelli davanti ai compagni in provincia di Trapani non si è mostrato pentito durante l'interrogatorio. È stato ascoltato per diverse ore dalla procuratrice per i minorenni di Palermo. Il ragazzo si era presentato a scuola armato e aveva tentato di colpire il professore di tecnologia, mentre gli studenti erano presenti e spaventati.

E’ stato sentito per ore dalla procuratrice per i minorenni di Palermo il 12enne che ieri si è presentato a scuola armato di due coltelli e ha tentato di aggredire il professore di tecnologia davanti ai compagni di classe terrorizzati in una scuola in provincia di Trapani. Lo studente non avrebbe mostrato alcun segno di pentimento. Ad ascoltarlo c'era anche una equipe di psicologi: poco più di un bambino e già alle spalle una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ancor più drammatiche. La violenza, ne sono certi gli inquirenti, era stata programmata nei particolari nei giorni precedenti. Lo dimostrano i post pubblicati dal ragazzino, seppure con frasi solo allusive, sul suo profilo Tik Tok. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sentito dai pm il 12enne che ha aggredito il prof in provincia di Trapani: non è pentito

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