tennis serie c femminile ceriano deve arrendersi cesano passa il turno

Nel torneo di tennis Serie C femminile, Cesano Maderno ha superato Ceriano Laghetto ai calci di rigore, consentendo alla squadra di passare il turno. La partita si è conclusa dopo una serie di tiri dagli 11 metri, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a segnare nel tempo regolamentare e nei tempi supplementari. Ceriano Laghetto si è dovuta arrendere alla fine della lotteria dei rigori, mentre Cesano Maderno ha ottenuto la qualificazione.

Come ogni derby che si rispetti con in palio qualcosa d’importante, quello tra Cesano Maderno e Ceriano Laghetto è finito. ai calci di rigore. Che nel tennis non esistono ma, nel caso della Serie C femminile, c’è un ulteriore doppio, quello di spareggio che si gioca dopo che i tre singolari e il doppio, appunto, si sono chiusi sul 2-2. Tra Cesano Maderno e Ceriano Laghetto vincono le biancorosse di Cesano 3-2; a Valentina Bertonazzi e Sofia Galea i primi due match e nel doppio conclusivo la coppia Bertonazzi-Barindelli. I punti per Ceriano li portano Ilaria Pennati e la coppia Morotti-Russo. La squadra capitanata da Manuel Cadeddu conoscerà il nome dell’avversario dello spareggio per salire in B2 dopo il sorteggio di mercoledì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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