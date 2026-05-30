Tennis Serie C femminile Ceriano deve arrendersi Cesano passa il turno
Nel torneo di tennis Serie C femminile, Cesano Maderno ha superato Ceriano Laghetto ai calci di rigore, consentendo alla squadra di passare il turno. La partita si è conclusa dopo una serie di tiri dagli 11 metri, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a segnare nel tempo regolamentare e nei tempi supplementari. Ceriano Laghetto si è dovuta arrendere alla fine della lotteria dei rigori, mentre Cesano Maderno ha ottenuto la qualificazione.
Come ogni derby che si rispetti con in palio qualcosa d’importante, quello tra Cesano Maderno e Ceriano Laghetto è finito. ai calci di rigore. Che nel tennis non esistono ma, nel caso della Serie C femminile, c’è un ulteriore doppio, quello di spareggio che si gioca dopo che i tre singolari e il doppio, appunto, si sono chiusi sul 2-2. Tra Cesano Maderno e Ceriano Laghetto vincono le biancorosse di Cesano 3-2; a Valentina Bertonazzi e Sofia Galea i primi due match e nel doppio conclusivo la coppia Bertonazzi-Barindelli. I punti per Ceriano li portano Ilaria Pennati e la coppia Morotti-Russo. La squadra capitanata da Manuel Cadeddu conoscerà il nome dell’avversario dello spareggio per salire in B2 dopo il sorteggio di mercoledì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Federico Bondioli deve arrendersi a Dino Prizmic nel turno conclusivo delle qualificazioni a RomaFederico Bondioli, numero 344 del ranking, si è confrontato con Dino Prizmic nel match finale delle qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2026.
Leggi anche: Basket donne Serie B. Usmate stravince il derby. Robbiano deve arrendersi
Temi più discussi: Tennis Serie C femminile. Ceriano deve arrendersi . Cesano passa il turno; Serie C, il tennis calabrese guarda alla fase nazionale; Tennis, ecco i verdetti della Serie C; Tennis C femminile: il T.Vallebelbo perde allo spareggio.
SERIE C FEMMINILE CAMPANA. L’Academies Tennis & Padel Giugliano ha conquistato le fasi nazionali per la promozione in serie B2 femminile. La formazione napoletana, che gioca le sfide casalinghe al Posillipo Tennis, ha battuto nella finale del tabellon facebook
Tennis Serie C femminile. Ceriano deve arrendersi. Cesano passa il turnoCome ogni derby che si rispetti con in palio qualcosa d’importante, quello tra Cesano Maderno e Ceriano Laghetto è ... msn.com
Serie C, playoff e playout decidono la stagioneSi giocano domenica i match di ritorno degli spareggi del campionato a squadre. In campo la finalissima femminile ... unionesarda.it