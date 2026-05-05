Federico Bondioli deve arrendersi a Dino Prizmic nel turno conclusivo delle qualificazioni a Roma

Federico Bondioli, numero 344 del ranking, si è confrontato con Dino Prizmic nel match finale delle qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2026. La partita si è giocata nel turno conclusivo e ha visto il tennista italiano affrontare il croato in un incontro decisivo per l'accesso al torneo principale. Bondioli ha tentato di proseguire la sua corsa, ma ha dovuto arrendersi di fronte al suo avversario.

Ci ha provato Federico Bondioli (n. 344 del ranking), impegnato nel turno decisivo delle qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2026 contro il croato Dino Prizmic (n. 79). Il giovane di Spalato ha fatto valere un peso di palla superiore e una condizione di forma invidiabile, che gli aveva già consentito un ottimo percorso nel torneo precedente a Madrid, dove aveva sconfitto, tra gli altri, Matteo Berrettini e Ben Shelton. Bondioli è stato costretto ad alzare bandiera bianca con il punteggio di 6-2 6-4 in 1 ora e 14 minuti di gioco. Nel primo set il croato si dimostra chirurgico nel costruirsi le occasioni. Nel tentativo di fiaccare le iniziative dell’azzurro, Prizmic strappa il servizio con pragmatismo nel quarto game.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Federico Bondioli deve arrendersi a Dino Prizmic nel turno conclusivo delle qualificazioni a Roma Notizie correlate Federico Bondioli firma lo scalpo di lusso nelle qualificazioni a Roma! Avanza anche PellegrinoRimangono due gli italiani ancora in corsa nelle qualificazioni per il tabellone principale del Masters 1000 di Roma. Jacopo Vasamì esce di scena nel primo turno delle qualificazioni a Roma: Barrios Vera vince in due setNiente da fare per Jacopo Vasamì, eliminato al primo turno delle qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2026 dal cileno Tomás Barrios Vera (n.