Nel derby brianzolo di Serie B femminile l’ AS Medical Usmate ha surclassato Robbiano vincendo 78-51. La formazione gialloblù è scattata forte sui blocchi di partenza sospinta da una Sofia Savini in versione lusso e dalla concretezza di Patrizia De Gianni e Greta Laube. Dopo l’intervallo, quando la gara sembrava già in ghiaccio, le ospiti hanno avuto un sussulto che è valso un break di 11-0, ma è stato un fuoco di paglia perché le padrone di casa hanno reagito immediatamente con un contro parziale di 12-0. "Sofia Savini ha sempre giocato bene ma contro Robbiano è tornata a esprimersi sui suoi livelli realizzativi – spiega l’allenatore di Usmate Pasquale De Sena – Greta Laube ha tirato con il 100 per 100 dal campo e nel complesso siamo stati molto solidi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket donne Serie B. Usmate stravince il derby. Robbiano deve arrendersi

Articoli correlati

Leggi anche: Basket donne Serie B. Blitz a Milano. Robbiano vince e straconvince

Leggi anche: Basket donne Serie B. Troppi infortuni. Usmate crolla in casa Geas

[Live] Basket Roma-Luiss | Serie B Femminile

Approfondimenti e contenuti su Basket donne

Temi più discussi: Basket, tutti i risultati della Serie B Femminile - L'Unione Sarda.it; Basket femminile serie B; Successo barese nel basket femminile: le atlete della Pink Sport Time campionesse regionali under 17; Back to dream: uno sguardo al passato per accendere il futuro.

Basket donne Serie B. Usmate stravince il derby. Robbiano deve arrendersiNel derby brianzolo di Serie B femminile l’AS Medical Usmate ha surclassato Robbiano vincendo 78-51. La formazione gialloblù è ... sport.quotidiano.net

Basket donne Serie B. Troppi infortuni. Usmate crolla in casa GeasNella sfida Geas Sesto-Usmate la differenza l’ha fatta l’energia. La gara è stata in equilibrio solo per dieci minuti, poi le sestesi hanno dominato in lungo e in largo, vincendo con un clamoroso ... ilgiorno.it

Ci sono vittorie che restano scritte negli almanacchi e poi ci sono quelle che si scolpiscono nel cuore di una città. Il 15 maggio 1991 a Rieti, un gruppo straordinario di donne del campionato di basket femminile di serie B girone C ha compiuto un’impresa d facebook

La Lega Basket Femminile è lieta di annunciare che da oggi è disponibile il canale ufficiale WhatsApp LBF #LBFLIVE x.com