Uno studio recente analizza gli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici emessi dal cellulare durante il sonno. Dormire con il telefono sul comodino o sotto il cuscino è una pratica comune, ma non sono ancora chiare le conseguenze sulla salute. Il neurologo suggerisce di evitare di tenere il cellulare vicino al letto, evidenziando possibili rischi legati all’esposizione prolungata durante le ore di riposo.

Dormire con il cellulare sul comodino – o peggio sotto il cuscino – è una delle abitudini più diffuse e meno interrogate della vita quotidiana. A rimettere la questione sul tavolo è uno studio condotto dalla Slovak Medical University di Bratislava, che ha osservato per un anno 36 studenti universitari monitorando il sonno con dispositivi indossabili. Il protocollo era semplice e, sulla carta, rigoroso: periodi alternati di due settimane con il telefono acceso vicino al letto e due settimane senza telefono nella stanza; notifiche notturne disattivate, filtro luce blu sempre attivo, uso dello smartphone vietato nell’ora precedente l’addormentamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tenere il cellulare sul comodino di notte fa male? Il nuovo studio sull’esposizione ai campi elettromagnetici emessi dal telefono e i consigli del neurologo

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Attivare la modalità aereo di notte può farci evitare dei rischi: quali sono i benefici

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