' ' Usare il cellulare di notte fa male' ' | le conseguenze negative di chi va a dormire con lo smartphone

Sempre più persone portano il cellulare in camera da letto e lo usano prima di addormentarsi. Questa abitudine, spesso considerata normale, può influire sulla qualità del sonno e sulla salute generale. Gli esperti consigliano di limitare l’uso dello smartphone prima di dormire per ridurre possibili effetti negativi. Numerosi studi hanno evidenziato come l’esposizione alla luce blu e alle notifiche possa disturbare il riposo notturno.

Siamo sempre connessi, informati su tutto e a tutte le ore tanto da non poter fare a meno dello smartphone neanche prima di andare a dormire. A quanti di voi sarà capitato di addormentarsi con il telefono in mano? Ebbene, è meglio correre ai ripari prima che sia troppo tardi, perché usare lo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Dormire con le lenti a contatto fa male: verità o falso mito?Gli occhi sono una della parti del corpo che richiedono molta cura e attenzione, soprattutto se si parla di lenti a contatto.

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Lo so che le da fastidio non potere usare qui i trucchetti dei Bibi Boys a Gaza, dove ci avete tenuti fuori. Ma qui ci siamo. Vediamo e raccontiamo. Più di mille civili coinvolti oggi. Se loro sono tutti complici di Hezbollah, lei lo è di Netanyahu. x.com