Il giornalista e scrittore Emilio Casalini partecipa a un evento presso la Fondazione Gerardino Romano il 3 giugno 2026 alle 18. Casalini discuterà con Felice Casucci su temi legati alla rinascita dei territori, alla bellezza e all’identità culturale. L’incontro si svolgerà in presenza e sarà aperto al pubblico. La conversazione si concentrerà sulle strategie di valorizzazione locale e sul ruolo della cultura nel processo di sviluppo territoriale.

Mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Telese Terme, sita in Piazzetta G. Romano 15, ospiterà l’incontro con il giornalista e scrittore Emilio Casalini dal titolo “Il privilegio di progettare una rinascita condivisa”. A dialogare con l’Autore sarà il prof. Felice Casucci, presidente FGR – ETS, in un confronto che toccherà temi culturali, sociali e identitari.Un incontro attorno ad un libro (Rifondata sulla bellezza. Viaggi, racconti e visioni alla ricerca dell’identità celata, Spino Editore 2016) che racconta come si possa valorizzare la bellezza di cui siamo circondati e come possiamo essere protagonisti di una rinascita dei territori grazie ai nostri talenti, le nostre aspirazioni e anche i nostri sogni. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Telese, Emilio Casalini ospite della Fondazione Gerardino Romano

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