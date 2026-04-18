Fondazione Gerardino Romano ETS | il prof Felice Casucci è il nuovo Presidente

La Fondazione Gerardino Romano-ETS di Telese Terme ha annunciato il cambio nelle proprie cariche sociali. Il nuovo presidente è il professor Felice Casucci, che subentra alla guida dell'organizzazione. La nomina è stata comunicata ufficialmente e entrerà in vigore immediatamente. La fondazione si occupa di iniziative culturali e sociali e continuerà le proprie attività sotto la guida del nuovo presidente.

Tempo di lettura: 2 minuti Rinnovate le cariche sociali presso la Fondazione Gerardino Romano-ETS di Telese Terme: il prof. Felice Casucci, dopo la parentesi assessorile presso la Regione Campania (2020-2025), torna a svolgere il ruolo di Presidente, che ha sempre ricoperto dalla sua costituzione, avvenuta nel 2002. Con più di 600 eventi gratuiti promossi in oltre venti anni di attività e numerosi premi nazionali di poesia (da ultimo, quello dedicato alla memoria del giovane poeta cerretese Marco Di Meola ), la Fondazione Gerardino Romano si colloca tra le realtà associative più longeve e produttive d’Italia. I servizi culturali offerti sul territorio sannita sono visibili in rete, corredati da circa 2000 post letterari e una vasta e puntuale rassegna stampa.🔗 Leggi su Anteprima24.it

Conversazione con Carmine Collina

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