Telese Fondazione Gerardino Romano | Felice Casucci nuovo presidente

L’assemblea dei soci della Fondazione Gerardino Romano di Telese Terme ha approvato il rinnovo delle cariche sociali, con Felice Casucci nominato nuovo presidente. Durante l’incontro, sono state definite le linee guida da seguire per i prossimi tre anni. La riunione ha coinvolto i membri dell’organizzazione che hanno condiviso le decisioni relative alla gestione futura delle attività della fondazione.

Rinnovate le cariche sociali presso la Fondazione Gerardino Romano-ETS di Telese Terme: il prof. Felice Casucci, dopo la parentesi assessorile presso la Regione Campania (2020-2025), torna a svolgere il ruolo di presidente, incarico ricoperto sin dalla costituzione dell’ente nel 2002. Con oltre 600 eventi gratuiti promossi in più di venti anni di attività e numerosi premi nazionali di poesia, tra cui quello dedicato alla memoria del giovane poeta cerretese Marco Di Meola, la Fondazione Gerardino Romano si conferma tra le realtà associative più longeve e produttive d’Italia. I servizi culturali offerti sul territorio sannita sono disponibili anche online, corredati da circa 2000 post letterari e una ampia rassegna stampa.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese, Fondazione Gerardino Romano: Felice Casucci nuovo presidente Quasireportage - Generazione inAttesa: Meccariello e Orlando alla Fondazione Gerardino Romano Notizie correlate Fondazione Gerardino Romano ETS: il prof. Felice Casucci è il nuovo PresidenteTempo di lettura: 2 minutiRinnovate le cariche sociali presso la Fondazione Gerardino Romano-ETS di Telese Terme: il prof. Leggi anche: Telese, alla Fondazione Romano incontro sulle acque termali tra storia e cultura Panoramica sull’argomento Temi più discussi: FGR: I delitti contro il patrimonio culturale; I delitti contro il patrimonio culturale: Mariano Nuzzo presenta il volume alla Fondazione Romano; Caiazzo, Il Cavaliere di Maggio per gli 80 anni della Repubblica; Istituto Storico del Sannio Telesino, progetto di ricerca per l’80° anniversario del 2 giugno. Telese, Fondazione Gerardino Romano: Felice Casucci nuovo presidenteA Telese Terme Felice Casucci è il nuovo presidente della Fondazione Gerardino Romano: rinnovate le cariche sociali. fremondoweb.com Telese, Fondazione Gerardino Romano ospita incontro sulla psicologica contemporaneaMercoledì 29 novembre 2023, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15, Telese Terme, ospita l’incontro dal titolo: La cura psichica individuale: ... ilmattino.it Presentazione del volume I delitti contro il patrimonio culturale. Mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la propria sede sociale di Piazzetta G. Romano 15 Telese, ospiterà il Soprintendente Archeologia Belle Arti e P - facebook.com facebook