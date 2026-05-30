Il teatro di Udine rimane chiuso, con nessun incontro tra il direttore artistico e il presidente della regione. Le tensioni tra i due sono evidenti, senza un accordo sulla gestione culturale. La programmazione artistica prevista per il prossimo anno è ancora incerta. La mancanza di dialogo tra le parti ha impedito di trovare una soluzione condivisa, lasciando il teatro in stallo.

? Domande chiave Come influenzerà questo stallo la programmazione artistica del prossimo anno?. Perché De Toni e Fedriga non sono riusciti a incontrarsi?. Quali garanzie concrete chiede il sindaco per la gestione culturale?. Chi prenderà la decisione finale sulla gestione del Teatrone?.? In Breve Scontro avvenuto sabato 30 maggio 2026 presso il Castello di Udine.. De Toni chiede garanzie sulla programmazione culturale indipendenti dai colori politici.. Fedriga propone rapporti istituzionali basati sulla reciprocità tra Comune e Regione.. Lo stallo rischia di bloccare la gestione dei servizi per la collettività.. Al Castello di Udine, in questa mattinata di sabato 30 maggio 2026, il sindaco De Toni e il presidente Fedriga hanno alimentato la tensione sul futuro del Teatrone senza riuscire a incontrarsi per un confronto diretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatrone di Udine: scontro tra De Toni e Fedriga sulla gestione culturale

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