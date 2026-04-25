Il 26 settembre a Udine si svolgeranno due eventi nel centro cittadino: il raduno degli Alpini e il Pride. Il sindaco ha assunto il ruolo di mediatore tra le due manifestazioni per cercare di trovare un equilibrio. La Prefettura ha disposto la pianificazione delle misure di sicurezza necessarie a gestire la contemporaneità delle due iniziative. La giornata vedrà quindi un’ampia presenza di forze dell’ordine e servizi di ordine pubblico.

? Cosa sapere Il sindaco De Toni media tra raduno Alpini e Fvg Pride a Udine il 26 settembre.. La Prefettura coordina la sicurezza per gestire la sovrapposizione di eventi in centro città.. Il sindaco De Toni ha cercato di mediare tra le diverse istanze cittadine dopo l’ultimatum lanciato dalla sezione locale dell’Associazione nazionale alpini, che chiede all’amministrazione di scegliere tra il raduno degli alpini e il Fvg Pride, entrambi previsti per il 26 settembre prossimo a Udine. La tensione politica e sociale si è accesa nei giorni scorsi quando l’organizzazione del Fvg Pride Odv ha annunciato la propria manifestazione senza aver preventivamente consultato il Comune o le storiche realtà associative del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Udine, dilemma il 26 settembre: De Toni media tra Alpini e Pride

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