50 persone al presidio contro i passaggi a livello | Perché Fedriga e De Toni non vengono qui?

Da udinetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi una cinquantina di persone hanno presidiato pacificamente il passaggio a livello di via del Bon, chiedendo chiarimenti sulla mancata risposta alle firme raccolte. Uno striscione con la scritta “Presidente Fedriga, inviate 224 firme non risponde e non viene in via del Bon” è stato esposto durante il sit-in. I manifestanti hanno chiesto perché i rappresentanti non si siano recati sul posto per un confronto diretto.

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“Presidente Fedriga, inviate 224 firme non risponde e non viene in via del Bon: perché?” Così c'è scritto sullo striscione esposto dai manifestanti, che nel pomeriggio di oggi hanno pacificamente presidiato il passaggio a livello di via del Bon. A capitanare la mobilitazione è il ‘solito’ Matteo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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