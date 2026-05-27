50 persone al presidio contro i passaggi a livello | Perché Fedriga e De Toni non vengono qui?

Notizia in breve

Oggi una cinquantina di persone hanno presidiato pacificamente il passaggio a livello di via del Bon, chiedendo chiarimenti sulla mancata risposta alle firme raccolte. Uno striscione con la scritta “Presidente Fedriga, inviate 224 firme non risponde e non viene in via del Bon” è stato esposto durante il sit-in. I manifestanti hanno chiesto perché i rappresentanti non si siano recati sul posto per un confronto diretto.