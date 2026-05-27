50 persone al presidio contro i passaggi a livello | Perché Fedriga e De Toni non vengono qui?
Oggi una cinquantina di persone hanno presidiato pacificamente il passaggio a livello di via del Bon, chiedendo chiarimenti sulla mancata risposta alle firme raccolte. Uno striscione con la scritta “Presidente Fedriga, inviate 224 firme non risponde e non viene in via del Bon” è stato esposto durante il sit-in. I manifestanti hanno chiesto perché i rappresentanti non si siano recati sul posto per un confronto diretto.
“Presidente Fedriga, inviate 224 firme non risponde e non viene in via del Bon: perché?” Così c'è scritto sullo striscione esposto dai manifestanti, che nel pomeriggio di oggi hanno pacificamente presidiato il passaggio a livello di via del Bon. A capitanare la mobilitazione è il ‘solito’ Matteo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Notizie e thread social correlati
Paura per Mansi, distrutto il suo presidio contro i passaggi a livelloNella prima settimana di protesta contro i passaggi a livello, il presidio ha subito un attacco violento.
Mansi dorme in tenda per protesta contro i passaggi a livello, con lui altri due consiglieriUn consigliere comunale del Pd ha iniziato una forma di protesta dormendo in tenda vicino a un passaggio a livello in via del Bon.