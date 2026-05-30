Il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, previsto per il 3 luglio 2026, sta attirando molta attenzione. La cantante ha condiviso una regola riguardante il matrimonio che ha sorpreso le sue amiche single, portandole a considerare di non partecipare. L’evento è diventato uno dei più discussi nel mondo dello spettacolo e del gossip, con molti che seguono con interesse le novità sulla coppia.

Parlando di gossip puro, il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, fissato per il 3 luglio 2026, è già considerato l’evento mondano più atteso dell’anno. E non è difficile capire perché, eppure, negli ultimi giorni si sta parlando di una questione destinata a far discutere a lungo: nessun ospite single potrà portare un accompagnatore, ovvero avere un cosiddetto +1. A svelare questa regola particolare è stata un’ospite rimasta anonima al Daily Mail del 22 maggio, specificando come l’invito fosse scritto nero su bianco sulle partecipazioni. In sintesi, dunque, solo le coppie ufficiali, sposate o in una relazione stabile, potranno partecipare insieme alla cerimonia, in quello che i britannici chiamano “ no ring, no bring “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Taylor Swift e la regola del matrimonio che ha imbarazzato le amiche single (e che forse diserteranno)

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Taylor Swift Before vs. During the Eras Tour On Stage!

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Taylor Swift + lacrime reddit

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