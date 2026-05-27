Al matrimonio di Taylor Swift, previsto tra alcuni mesi, alcune amiche single potrebbero non partecipare a causa dell’assenza di un accompagnatore. La questione del “plus one” sta alimentando discussioni tra le presenti, che potrebbero decidere di non prendere parte all’evento. Al momento non ci sono conferme ufficiali sulle assenze, ma la mancanza di un accompagnatore sembra influenzare le decisioni di alcune ospiti.

Al matrimonio di Taylor Swift mancano ancora un paio di mesi ma le polemiche non mancano. Alcune amiche single potrebbero non partecipare per via dell'assenza del plus one. Ecco cosa è successo “Che devo fare? Sono timida, conosco poca gente e non sono amica di Gigi o Bella Hadid” scrive un’invitata almatrimonio di Taylor Swift,ma che significa?Il 3 luglio la cantante si sposerà con il campione di football Travis Kelce a New Yorkanche se la location ancora non è nota. E proprio per l’occasione, l’artista non avrebbe violato il galateo americano nel fare gli inviti:le polemiche delle amiche single infatti parlano dell’assenza del plus one. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Il matrimonio di Taylor Swift: le amiche single potrebbero non presentarsi

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TAYLOR SWIFT PERSONALLY CALLING CELEBS TO INVITE THEM TO HER WEDDING.

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