Durante il matrimonio di Taylor Swift, alcune amiche single si sono lamentate perché non sono state invitate secondo la regola del “plus one”, che permette di portare un accompagnatore. Questa regola ha suscitato polemiche tra le ospiti, che si sono sentite discriminate. Il matrimonio è stato uno degli eventi più attesi dell’anno, noto anche per il suo lusso e l’ampio patrimonio degli sposi.

Si tratta di uno dei matrimoni più attesi dell’anno, nonché, considerato il patrimonio degli sposi, di uno dei più lussuosi. A giudicare dai commenti di chi ha già ricevuto l’invito, potrebbe essere anche il matrimonio più criticato dell’anno, forse anche degli anni a venire. Pare infatti, e a riferirlo è proprio qualcuno che appartiene alla guest list, che Taylor Swift e Travis Kelce non abbiano intenzione di concedere il più uno ai propri ospiti. Gli amici single, che arrivino da single. Niente +1 al matrimonio di Taylor Swift. La data è fissata per il 3 luglio 2026 e una ristretta (seppur numerosa) cerchia di fortunati sta già iniziando a ricevere gli inviti per il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Matrimonio Taylor Swift, amiche single discriminate che cos’è la regola del plus one che fa infuriare

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TAYLOR SWIFT PERSONALLY CALLING CELEBS TO INVITE THEM TO HER WEDDING.

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