Alcuni cittadini hanno già ricevuto o scaricato l’avviso di pagamento dell’acconto della Tari 2026. L’avviso può essere trovato nel Fascicolo del cittadino sul sito del Comune o nella casella Pec. La comunicazione indica l’importo da pagare, le modalità e le scadenze. La consegna avviene in anticipo rispetto alla data di scadenza prevista.

Milano, 30 maggio 2026 – Qualcuno ha già ricevuto l’avviso a casa, oppure l’ha già scaricata dopo che è stata inserita all’interno del suo Fascicolo del cittadino sul sito del Comune o nella casella Pec (Posta elettronica certificata). Sta arrivando in questi giorni la documentazione relativa all’acconto Tari 2026, la tassa dovuta all’Amministrazione per i servizi di gestione e ritiro della spazzatura. Come da tradizione può essere pagata in un’unica soluzione o in due rate, l’acconto e il saldo, a seconda delle convenienze di ciascuna famiglia. L’importo. Il pagamento. Come pagare. Lo stato dei pagamenti. Cambiamenti situazione abitativa. L’importo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tari 2026: arrivano gli avvisi per l’acconto. Dove si trovano, come e quando pagare, importo

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