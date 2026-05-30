Due persone sono state viste in acqua nel fiume Cervaro a Taranto, dove un bagnante ha preso un cigno nero per il collo, filmando l’episodio e condividendolo sui social. L’assessora comunale all’Ambiente ha commentato l’accaduto definendo il gesto grave. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti. Non ci sono altre informazioni su eventuali interventi o sanzioni.

Scrive Fulvia Gravame, assessora comunale di Taranto: Due persone sono in acqua, al fiume Cervaro di Taranto. Una di loro prende per il collo un cigno nero, come se fosse un gioco o un passatempo. Non è un gioco. È un gesto grave, inaccettabile e privo di qualunque rispetto verso un essere vivente. A rendere l’episodio ancora più deplorevole è il fatto che la scena sia stata ripresa e pubblicata come storia Instagram, quasi fosse uno spettacolo da mostrare. La sofferenza di un animale non può diventare intrattenimento, né contenuto da condividere sui social. Un comportamento del genere è da condannare ovunque. A maggior ragione se accade in un ambiente naturale delicato come il fiume Cervaro, breve corso d’acqua sorgivo e carsico che sfocia nel Mar Piccolo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Taranto, fiume Cervaro: cigno nero preso per il collo da un bagnante che ne fa una storia social, “gesto grave” La denuncia dell'assessora comunale all'Ambiente

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