Taranto fiume Cervaro | cigno nero preso per il collo da un bagnante che ne fa una storia social gesto grave La denuncia dell' assessora comunale all' Ambiente

Da noinotizie.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono state viste in acqua nel fiume Cervaro a Taranto, dove un bagnante ha preso un cigno nero per il collo, filmando l’episodio e condividendolo sui social. L’assessora comunale all’Ambiente ha commentato l’accaduto definendo il gesto grave. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti. Non ci sono altre informazioni su eventuali interventi o sanzioni.

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Scrive Fulvia Gravame, assessora comunale di Taranto: Due persone sono in acqua, al fiume Cervaro di Taranto. Una di loro prende per il collo un cigno nero, come se fosse un gioco o un passatempo. Non è un gioco. È un gesto grave, inaccettabile e privo di qualunque rispetto verso un essere vivente. A rendere l’episodio ancora più deplorevole è il fatto che la scena sia stata ripresa e pubblicata come storia Instagram, quasi fosse uno spettacolo da mostrare. La sofferenza di un animale non può diventare intrattenimento, né contenuto da condividere sui social. Un comportamento del genere è da condannare ovunque. A maggior ragione se accade in un ambiente naturale delicato come il fiume Cervaro, breve corso d’acqua sorgivo e carsico che sfocia nel Mar Piccolo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Taranto, fiume Cervaro: cigno nero preso per il collo da un bagnante che ne fa una storia social, “gesto grave” La denuncia dell'assessora comunale all'Ambiente
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