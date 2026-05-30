Taranto fiume Cervaro | cigno nero preso per il collo da un bagnante che ne fa una storia social gesto grave La denuncia dell' assessora comunale all' Ambiente
Due persone sono state viste in acqua nel fiume Cervaro a Taranto, dove un bagnante ha preso un cigno nero per il collo, filmando l’episodio e condividendolo sui social. L’assessora comunale all’Ambiente ha commentato l’accaduto definendo il gesto grave. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti. Non ci sono altre informazioni su eventuali interventi o sanzioni.
Scrive Fulvia Gravame, assessora comunale di Taranto: Due persone sono in acqua, al fiume Cervaro di Taranto. Una di loro prende per il collo un cigno nero, come se fosse un gioco o un passatempo. Non è un gioco. È un gesto grave, inaccettabile e privo di qualunque rispetto verso un essere vivente. A rendere l’episodio ancora più deplorevole è il fatto che la scena sia stata ripresa e pubblicata come storia Instagram, quasi fosse uno spettacolo da mostrare. La sofferenza di un animale non può diventare intrattenimento, né contenuto da condividere sui social. Un comportamento del genere è da condannare ovunque. A maggior ragione se accade in un ambiente naturale delicato come il fiume Cervaro, breve corso d’acqua sorgivo e carsico che sfocia nel Mar Piccolo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Notizie e thread social correlati
Il cigno nero: dopo Bari avvistato a Trani e a Taranto IeriDurante i festeggiamenti patronali di Bari, un cigno nero è stato avvistato in mare vicino alla riva.
Cigno morto nel fiume Stella: PAI denuncia un presunto atto di crudeltàUn cigno è stato trovato morto nel fiume Stella, e l’associazione PAI ha presentato una denuncia per presunto atto di crudeltà.