Un cigno è stato trovato morto nel fiume Stella, e l’associazione PAI ha presentato una denuncia per presunto atto di crudeltà. Gli attivisti hanno riferito di aver assistito a una colluttazione violenta, ma non ci sono dettagli sulle modalità dell’evento. La denuncia fa riferimento a responsabilità attribuite a persone che si trovano in un locale di San Daniele, senza specificare ulteriori elementi sui coinvolgimenti. La vicenda è ora al centro dell’attenzione delle autorità competenti.

? Domande chiave Come è avvenuta la violenta colluttazione descritta dagli attivisti?. Chi sono i responsabili che si troverebbero nel locale di San Daniele?. Perché il PAI chiede la revoca definitiva delle licenze di caccia?. Quali prove tecniche confermeranno l'intento di cucinare l'animale?.? In Breve Irene Giurovich del PAI ha presentato esposto alla Procura di Udine.. Il PAI chiede revoca licenze caccia e porto d'armi ai presunti colpevoli.. Un ristoratore di San Daniele respinge le accuse mosse dagli attivisti.. L'uccisione sarebbe avvenuta per cucinare l'animale in un locale della zona.. Un cigno è stato trovato morto lungo le sponde del fiume Stella, a San Daniele, dopo una violenta colluttazione con un essere umano che si sarebbe immerso in acqua per soffocarlo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cigno morto nel fiume Stella: PAI denuncia un presunto atto di crudeltà

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