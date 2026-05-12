Il cigno nero | dopo Bari avvistato a Trani e a Taranto Ieri

Durante i festeggiamenti patronali di Bari, un cigno nero è stato avvistato in mare vicino alla riva. Nei giorni successivi, l'animale è stato avvistato anche a Trani e a Taranto, sempre in prossimità delle zone costiere. Le segnalazioni sono state fatte dagli abitanti e confermate da alcune immagini catturate sul posto. Nessuna altra informazione sulla provenienza o sul motivo della presenza dell'animale in queste aree.

Nei giorni della festa patronale di Bari, in mare era stato avvistato un cigno nero. Proprio vicino a riva. Non l’unico avvistamento perché ieri il cigno nero è stato avvistato nel mare non lontano dalla costa di Trani e nel primo seno del mar Piccolo a Taranto. (immagine: si ringrazia borderline24.com) L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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