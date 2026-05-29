La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme regionali che imponevano l’obbligo di filiera corta per il settore del marmo. La decisione riguarda le disposizioni che regolavano la produzione e la vendita del materiale, considerate non conformi alla Costituzione. La sentenza è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente le norme regionali, senza coinvolgere altre leggi o regolamenti.

La Corte Costituzionale dichiara illegittime le disposizioni regionali sull’obbligo di filiera corta del marmo. Una sentenza destinata a incidere profondamente sul futuro del lapideo apuano, i giudici hanno “stracciato“ l’imposizione della Toscana di lavorare nel sistema produttivo locale almeno il 50 per cento del marmo estratto nell’area apuo-versiliese. Una decisione attesa da mesi da imprese, sindacati, politica e ambientalisti, arrivata al termine di una battaglia legale che aveva portato la questione fino al massimo organo di garanzia costituzionale. Secondo i giudici quelle disposizioni della legge regionale 52 del 2025 interferiscono con la libera concorrenza, alterano le dinamiche del mercato e introducono barriere territoriali incompatibili con la Costituzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marmo, filiera corta illegittima. Le disposizioni della Regione bocciate dalla Corte Costituzionale

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