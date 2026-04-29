Lucca si accende con l’opera | 11 concerti per il festival 2026

A Lucca prende il via il Puccini Chamber Opera Festival 2026, che quest'anno si svolgerà dall'2 maggio. La manifestazione, alla sua undicesima edizione, prevede un programma di 11 concerti distribuiti tra l'Oratorio degli Angeli Custodi e il Cred. Durante l'evento, saranno presentate nuove composizioni e tecnologie moderne integrate nelle esibizioni.

?? Cosa sapere Il Puccini Chamber Opera Festival 2026 debutterà a Lucca sabato 2 maggio. L'undicesima edizione integra tecnologie moderne e nuove composizioni tra Oratorio degli Angeli Custodi e Cred. Il Puccini-Local presenta il programma della nona edizione del Puccini Chamber Opera Festival 2026 a Lucca, con l'inizio delle celebrazioni fissato per sabato 2 maggio attraverso undici esibizioni di talenti internazionali. La presentazione ufficiale del calendario è avvenuta questa mattina, 29 .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca si accende con l’opera: 11 concerti per il festival 2026 Notizie correlate Da Tokyo a Manila: Roma si accende con i colori e le storie dell’Asian Film Festival 2026Dal 7 al 15 aprile torna a Roma uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di cinema internazionale: la 23ª edizione dell’Asian Film... Vasto Marina si accende con il Festival di primaveraVasto Marina si prepara a rivivere un’esplosione di colori e spettacoli con la quarta edizione del Festival di Primavera. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Basketball Club Lucca – Grantorino Draft 62/72; La Stosa lotta ma viene beffata nel finale da Lucca; WØM Festival 2026 a Lucca: line up completa del decennale con Parisi, faccianuvola e DJ Spiller; Primavera 2. L'Albinoleffe non molla i playoff, vittoria in trasferta sul campo del Padova. Lucca tra le province medio-grandi con la spesa più alta nel gioco pubblicoIl confronto con Toscana e resto d’Italia evidenzia un dato sopra la media per un territorio da circa 381mila abitanti ... luccaindiretta.it Made in Lucca, parole chiave di resilienzaDue serate di show cooking e degustazioni guidate per riscoprire l’eccellenza locale in un momento di crisi globale. Il ... msn.com LUCCA CITTÀ DI CARTA, OLTRE 9.000 PRESENZE IN DUE GIORNI I DIRETTORI LOMBARDI E DEL DEBBIO: “MOLTO SODDISFATTI PER I NUMERI, MA IL VERO SUCCESSO È SENTIRSI CHIAMARE “CASA” E CHE IL PUBBLICO ESCA FELICE E ARRIC - facebook.com facebook #lucca - Porta di San Gervasio e Protasio di Yurj Nicolai @animadilucca x.com