Durante l’evento JOFC Day 2026, un rappresentante della società ha affermato che l’obiettivo è rafforzare la squadra e puntare sui giocatori giovani che rappresentano il futuro. Ha inoltre ribadito che il club intende continuare a lavorare per sviluppare una formazione competitiva, rassicurando i tifosi sulla direzione presa. La comunicazione è arrivata in un momento di attesa e curiosità tra gli appassionati.

di Francesco Spagnolo Elkann durante il JOFC Day 2026 ha lanciato un messaggio molto chiaro ai tifosi ribadendo che l’intenzione è quella di costruire una Juve forte. Durante il JOFC Day 2026 in Sicilia, John Elkann ha inviato un messaggio molto chiaro ai tifosi della Juventus ribadendo la necessità di restare uniti. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata PAROLE – « La Juventus è unica grazie ai suoi tifosi, ai quali va il mio ringraziamento, e ai nostri giocatori che da sempre scendono in campo con la voglia di vincere per la grande famiglia bianconera e con orgoglio per la nostra maglia. Vogliamo costruire una Juventus forte: abbiamo giocatori che rappresentano il futuro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Elkann rassicura i tifosi: «Vogliamo costruire una Juventus forte. Abbiamo giocatori che rappresentano il futuro»

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