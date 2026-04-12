Dopo la vittoria contro il Como, il centrocampista dell’Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Ha commentato come la squadra abbia reagito in modo positivo, definendosi una formazione “super” e sottolineando l’obiettivo di conquistare altri risultati. Ha anche descritto cosa è successo dopo il raddoppio del Como, fornendo dettagli sulla dinamica della partita e sulle reazioni dei giocatori.

di Alberto Petrosilli Barella, centrocampista dell’Inter, ha parlato a DAZN nell’immediato post-partita della gara vinta contro il Como: le dichiarazioni. LDopo il fischio finale del match contro il Como, Nicolò Barella ha analizzato la vittoria ai microfoni di DAZN, sottolineando il carattere di un gruppo che non vuole smettere di stupire sotto la gestione Oaktree. PAROLE – « Potevamo vincere con meno tensione, ma il Como è una grande squadra e gioca un gran calcio. Noi abbiamo giocato bene e abbiamo tirato fuori qualcosa che non avevamo nel secondo tempo, a dimostrazione che questa è una squadra forte che vuole ancora vincere, anche se non è ancora finito nulla.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Barella a DAZN: «Abbiamo reagito da squadra super, vogliamo vincere ancora. Ecco cosa è successo dopo il raddoppio del Como»

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