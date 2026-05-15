L' iniziativa in farmacia | azzeramento della Tampon Tax

Da arezzonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, oltre 200 farmacie di proprietà del gruppo BENU, sia fisiche che online, continueranno a offrire assorbenti femminili senza applicare l'IVA, come avvenuto anche nel 2025. Questa misura, nota come “Tampon Tax”, prevede l’azzeramento dell’imposta sui prodotti di uso femminile ed è stata confermata anche per il 2026. La decisione riguarda tutte le farmacie del gruppo presenti sul territorio italiano, garantendo l’assenza di questa tassa sugli assorbenti nelle vendite di quest’anno.

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Anche per il 2026, nelle oltre 200 BENU Farmacia di proprietà in Italia e online, viene azzerata l’aliquota IVA sugli assorbenti femminili. La catena rinnova così per il sesto anno consecutivo l’iniziativa che già dal 2021 l’ha vista pioniera. Sono circa 50 le tipologie di prodotto, dei marchi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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