Il ministro dell’Istruzione aveva annunciato l’invio di tablet e PC in comodato ai docenti, ma le scuole non hanno ancora ricevuto nulla. La consegna è stata rimandata al prossimo anno. La comunicazione risale a marzo, ma ad oggi non ci sono state consegne o aggiornamenti ufficiali.

Oltre il danno, la beffa. Era il 9 marzo scorso quando il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, annunciava dalle pagine del nostro giornale che per compensare la diminuzione del benefit da 500 euro a 383 euro (un taglio dovuto all’allargamento della platea ai precari ), aveva individuato 281 milioni di euro “per la formazione e l’aggiornamento dei docenti e per l’acquisto da parte delle istituzioni scolastiche di tablet, personal computer, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso agli insegnanti”. La piattaforma è ufficialmente partita ma ai dirigenti degli istituti non è arrivato, per ora, un centesimo di euro per acquistare in comodato quanto era stato detto dal numero uno di viale Trastevere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tablet e pc in comodato ai prof annunciati da Valditara? Le scuole non hanno ricevuto niente. Tutto rimandato al prossimo anno

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