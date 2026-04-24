Bandi per formazione di docenti e ATA e dispositivi digitali in comodato d’uso oltre 300 milioni di euro stanziati Scadenza 12 maggio per pc e tablet 15 maggio per i percorsi formativi

Oggi sono stati pubblicati gli avvisi per l'attivazione di percorsi formativi destinati a docenti e personale ATA, con una dotazione di oltre 300 milioni di euro. Sono previsti anche dispositivi digitali in comodato d’uso, come computer e tablet. La scadenza per la presentazione delle domande relative ai dispositivi è fissata al 12 maggio, mentre quella per i percorsi formativi è il 15 maggio.

Sono stati pubblicati oggi gli avvisi per la realizzazione di percorsi formativi per i docenti e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché per l’acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche, di tablet, personal computer, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso ai docenti, nell’ottica di una sempre maggiore valorizzazione professionale dell’intero personale scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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