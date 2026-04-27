PC tablet e libri in comodato d’uso al personale della scuola | ecco l’avviso Scadenza 12 maggio

È stato pubblicato un avviso riguardante la concessione in comodato d’uso di computer, tablet e libri destinati al personale scolastico. La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata al 12 maggio. Contestualmente, è stato pubblicato anche l’avviso n. 95450 del 24 aprile 2026, che riguarda specificamente il potenziamento delle dotazioni digitali nelle scuole.

Pubblicato anche l’avviso n. 95450 del 24 aprile 2026, finalizzato al potenziamento delle dotazioni digitali per il personale scolastico. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Bandi per formazione di docenti e ATA e dispositivi digitali in comodato d’uso, oltre 300 milioni di euro stanziati. Scadenza 12 maggio per pc e tablet, 15 maggio per i percorsi formativiSono stati pubblicati oggi gli avvisi per la realizzazione di percorsi formativi per i docenti e per il personale amministrativo, tecnico e...

Leggi anche: PC e tablet in comodato d’uso anche per gli ATA, Valditara: “Per la prima volta le risorse”

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Formazione docenti e dispositivi in comodato d'uso per insegnanti, ATA ed educatori. Ecco il DECRETO con le risorse e le scuole destinatarie; Nuovi fondi per formazione, strumenti digitali e materiali didattici in comodato d'uso; Pc e tablet in comodato d'uso per docenti: pubblicati bandi per le scuole. Domande entro il 12 maggio; Scuola, per migliorare la didattica 330 milioni di euro per PC, libri e aggiornamento.

PC, tablet e libri in comodato d’uso al personale della scuola: ecco l’avviso. Scadenza 12 maggioPubblicato anche l’avviso n. 95450 del 24 aprile 2026, finalizzato al potenziamento delle dotazioni digitali per il personale scolastico. orizzontescuola.it

Bonus libri scolastici 2025/2026: requisiti, scadenze e dove è ancora possibile fare domandaIl bonus libri scolastici 2025/2026 copre totalmente o parzialmente le spese per libri e materiali didattici, con regole diverse per Regione. Ecco le finestre già chiuse, quelle ancora da pubblicare e ... firstonline.info

Cari cittadini di Partinico, Vogliamo ricordarvi una scadenza importante: a partire dal 1° agosto, le vecchie carte d’identità cartacee non saranno più valide. Solo nel nostro Comune sono circa 8.000 i documenti che dovranno essere rinnovati con la nuova versi - facebook.com facebook