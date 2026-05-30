Il Milan ha programmato un incontro con Oliver Glasner, indicato come possibile sostituto di Allegri. Ralf Rangnick sostiene questa scelta, mentre Matthias Jaissle rimane in attesa di risolvere una clausola contrattuale con gli arabi dell'Al-Ahli. L'appuntamento con l'ex tecnico del Crystal Palace si terrà dopo il fine settimana. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, e il club valuta le opzioni disponibili.

Il Milan ha sciolto le riserve per la propria rinascita societaria, decidendo di affidare le chiavi dell'area sportiva a Ralf Rangnick. L'architetto dei successi di Hoffenheim e Lipsia è pronto ad accettare l'incarico di direttore tecnico in Via Aldo Rossi, ma ha ribadito a Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird, le proprie inderogabili condizioni: pieni poteri decisionali, totale autonomia d'azione sul calciomercato e nessuna interferenza gestionale da parte degli altri quadri dirigenziali.L'insediamento formale del manager tedesco sbloccherà immediatamente il dossier legato al successore di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Svolta panchina Milan, c’è la chiamata per il sostituto di Allegri: fissato un incontro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mercato MilanAllegri Interviene! Chiamata Fatta! Firma Vicina!

Notizie e thread social correlati

Milan, avanti con Rangnick: il tedesco a capo dei rossoneri. Panchina: fissato l'incontro con GlasnerIl tecnico tedesco Rangnick è stato confermato alla guida del Milan, mentre è stato programmato un incontro con Glasner per la panchina.

Allegri Milan, che spaccatura con Tare e non solo! La panchina del tecnico può traballare: si pensa già al sostitutoIl rapporto tra l’allenatore e alcuni dirigenti del club sembra essere in crisi, con tensioni evidenti e divergenze che hanno coinvolto anche altri...

Temi più discussi: Milan, i nomi per la panchina: c'è una variabile da tenere in conto; Milan, la svolta di Cardinale: prende Goretzka, blinda Allegri e in società...; Napoli, Allegri per il dopo Conte: è la scelta di De Laurentiis; Napoli al Max.

Il Milan di Rangnick: in panchina è corsa a tre. Oltre a Pochettino ci sono altri due nomi stranieriTutto il progetto di rilancio del Milan potrebbe finire nelle mani di Ralf Rangnick. L’attuale ct dell’Austria ha visto Zlatan Ibrahimovic, Massimo Calvelli e Gerry Cardinale nelle scorse ore per asco ... msn.com

Cerruti critica il Milan: Se non c'è uno staff dirigenziale in grado di decidere non ci possono essere prospettiveAlberto Cerruti, su TMW Radio, ha analizzato così il momento dei rossoneri: La questione panchina è l'ultimo dei problemi del Milan ... milannews.it