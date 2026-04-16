Il rapporto tra l’allenatore e alcuni dirigenti del club sembra essere in crisi, con tensioni evidenti e divergenze che hanno coinvolto anche altri membri dello staff. La situazione ha portato a speculazioni sulla possibile sostituzione del tecnico, con alcuni nomi già circolati come possibili alternative. La decisione di un cambio in panchina potrebbe arrivare a breve, in base alle evoluzioni interne alla società.

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© Calcionews24.com - Allegri Milan, che spaccatura con Tare e non solo! La panchina del tecnico può traballare: si pensa già al sostituto

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