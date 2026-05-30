Emil Holm è stato escluso dal Mondiale a causa di un infortunio muscolare. La Juventus aveva in programma di riscattarlo, e ora si interroga su come questa assenza possa influenzare la decisione di procedere con l'acquisto. Si valuta anche l'impatto dell'infortunio sulla valutazione della clausola di 15 milioni di euro, che potrebbe essere influenzata dalla condizione fisica del giocatore al momento dell'acquisto.

? Domande chiave Come influirà questo stop sulla decisione della Juventus di riscattarlo?. Quanto peserà l'infortunio sulla valutazione dei 15 milioni di clausola?. Chi sostituirà Holm nella rosa di Graham Potter per il Mondiale?. Perché la Juventus deve ora valutare con estrema cautela il bonus?.? In Breve Herman Johansson sostituisce Holm, Sebastian Nanasi entra tra le riserve di Graham Potter.. Juventus valuta riscatto da 15 milioni di euro più 3 milioni in bonus.. Holm ha collezionato 27 presenze stagionali con un gol e cinque assist.. Il difensore è arrivato alla Juventus in prestito dal Bologna a gennaio.. Emil Holm fuori dai Mondiali 2026: stop improvviso per il difensore della Juventus. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svezia, stop per Emil Holm: infortunio muscolare lo esclude dal Mondiale

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