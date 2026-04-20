Dopo il recente incontro contro il Bologna, la squadra di calcio ha ricevuto buone notizie riguardo le condizioni di un suo esterno svedese. L’atleta, coinvolto in un infortunio durante la partita, ha preso una pausa dagli allenamenti, ma le ultime informazioni indicano che le sue condizioni non sono gravi. La società sta monitorando la situazione in vista della prossima sfida contro il Milan.

Ausilio chiarisce: «Mai avuto dubbi su Chivu. Bastoni ha un contratto con l’Inter, ecco quale sarà il suo futuro» Tonali, il ritorno in Serie A è utopia: un ostacolo blocca qualsiasi sogno! È testa a testa tra queste due big europee per averlo in estate Liverpool, fumata bianca per il rinnovo di contratto di un big. Lui esce allo scoperto: «Siamo vicini ad un accordo!». Novità importanti in casa Reds Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick ...🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio Holm: sospiro di sollievo in casa Juventus dopo lo stop con il Bologna. Le sue condizioni e cosa filtra in vista del Milan

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