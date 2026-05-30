Suwarso | Più italiani nel futuro del Como Nico Paz? Fossi il Real lo riprenderei subito

Notizia in breve

Il presidente del Como ha annunciato che ci saranno più italiani nel futuro della squadra e ha detto che, se fosse il Real Madrid, riprenderebbe subito Nico Paz. Ha inoltre dichiarato che la qualificazione in Champions League è arrivata con tre anni di anticipo rispetto ai piani. Nessuna altra informazione sui dettagli delle strategie o sui nomi dei giocatori coinvolti.