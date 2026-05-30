Suwarso | Più italiani nel futuro del Como Nico Paz? Fossi il Real lo riprenderei subito
Il presidente del Como ha annunciato che ci saranno più italiani nel futuro della squadra e ha detto che, se fosse il Real Madrid, riprenderebbe subito Nico Paz. Ha inoltre dichiarato che la qualificazione in Champions League è arrivata con tre anni di anticipo rispetto ai piani. Nessuna altra informazione sui dettagli delle strategie o sui nomi dei giocatori coinvolti.
Il Como fa scuola. Anche a Budapest, anche nel contesto della finale di quella Champions League che la squadra del presidente Mirwan Suwarso giocherà nella prossima stagione. Con uno stadio da sistemare in tempo, un numero di giocatori italiani da aggiungere in rosa, ma anche l’idea di farsi notare, sia in campo che fuori. Presidente, vi aspettavate la Champions? "All’inizio della stagione l’obiettivo era il 7-8° posto, ma prima di Natale abbiamo capito che potevamo fare molto meglio, motivo per cui non abbiamo comprato nessuno. Penso che per il nostro staff tecnico, però, l’obiettivo sia sempre stata la Champions". Cosa cambia la Champions al vostro piano? "Arriva tre anni prima del previsto, ma quello che dobbiamo fare ora è cercare di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di crescita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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