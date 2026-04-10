A Como, si discute del piano di Suwarso riguardo al futuro del club, con particolare attenzione alle possibili mosse per il mercato e alla realizzazione di un nuovo stadio. Le decisioni prese influenzeranno sia la composizione della squadra sia lo sviluppo delle strutture sportive. La situazione rimane in evoluzione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle strategie e sui progetti in cantiere.

Il futuro tecnico e societario del Como si gioca su un equilibrio delicato tra ambizioni sportive e gestione del patrimonio infrastrutturale. Mirwan Suwarso ha fornito aggiornamenti decisivi sul progetto del club, affrontando i temi caldi che riguardano la permanenza di Nico Paz, le voci su Fabregas e i piani per la modernizzazione dello stadio, mentre la squadra punta dritta a una posizione di rilievo nelle classifiche europee. Tra ambizioni internazionali e stabilità tecnica. La gestione del talento e della guida tecnica rappresenta il primo grande nodo per il domani del club. Riguardo alla possibilità che Nico Paz lasci la squadra, Suwarso ha ammesso che non esiste ancora una certezza sulla sua permanenza, precisando però che ci sarà il momento opportuno per discutere della questione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como, il piano di Suwarso: futuro Nico Paz e nuovo stadio

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Suwarso svela: «Il Como è più avanti di dove ci saremmo immaginati. Andiamo avanti per la nostra strada. Non so se Nico Paz resterà. Fabregas invece…»Calciomercato Torino: occasione Okoli in estate, perché il colpo dal Leicester è possibile.

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Suwarso non ha dubbi: «Andiamo avanti per la nostra strada. Non so se Nico Paz resterà. Fabregas invece…». Le paroleSuwarso non ha dubbi: «Andiamo avanti per la nostra strada. Non so se Nico Paz resterà. Fabregas invece...». Le parole ... calcionews24.com

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Il nuovo campioncino di Nico Paz è arte E non vedevamo l’ora di condividere con voi tutta la PAZzia che c’è stata dietro il nuovo design del 10 argentino del Como, pronto a mandare al manicomio le difese avversarie ed a inondarci di bonus in questo finale - facebook.com facebook