Nico Paz tornerà al Real Madrid dopo essere stato acquistato dal Como, con il club spagnolo che eserciterà la clausola di recompra da 9 milioni di euro. La decisione sul suo futuro dipenderà da tre fattori ancora da definire. Tra questi, ci sono le scelte dell’allenatore e altre variabili interne al club. Ancora nessuna comunicazione ufficiale riguardo alla prossima destinazione del giocatore.

Tornerà, poi si vedrà. Il futuro di Nico Paz è chiaro e nebuloso allo stesso tempo. Il Real Madrid farà valere il suo diritto di "recompra" col Como riportando a Valdebebas il 21enne argentino per un motivo molto semplice: la spesa per il riscatto ammonta a miseri 9 milioni di euro. L’argentino è valutato sui 60, per cui riacquistarlo è praticamente obbligatorio. La seconda parte di questa storia però resta piena di dubbi. Prima considerazione: nel Madrid attuale, che improvvisamente a metà campo ha scoperto e lanciato il 2007 Thiago Pitarch, fino a febbraio in Serie C col Castilla, Nico Paz avrebbe enormi chances di essere titolarissimo. Le... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove giocherà Nico Paz? Il Real lo ricomprerà dal Como, poi il futuro dipende da tre fattori

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