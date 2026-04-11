Dove giocherà Nico Paz? Il Real lo ricomprerà dal Como poi il futuro dipende da tre fattori
Nico Paz tornerà al Real Madrid dopo essere stato acquistato dal Como, con il club spagnolo che eserciterà la clausola di recompra da 9 milioni di euro. La decisione sul suo futuro dipenderà da tre fattori ancora da definire. Tra questi, ci sono le scelte dell’allenatore e altre variabili interne al club. Ancora nessuna comunicazione ufficiale riguardo alla prossima destinazione del giocatore.
Tornerà, poi si vedrà. Il futuro di Nico Paz è chiaro e nebuloso allo stesso tempo. Il Real Madrid farà valere il suo diritto di "recompra" col Como riportando a Valdebebas il 21enne argentino per un motivo molto semplice: la spesa per il riscatto ammonta a miseri 9 milioni di euro. L’argentino è valutato sui 60, per cui riacquistarlo è praticamente obbligatorio. La seconda parte di questa storia però resta piena di dubbi. Prima considerazione: nel Madrid attuale, che improvvisamente a metà campo ha scoperto e lanciato il 2007 Thiago Pitarch, fino a febbraio in Serie C col Castilla, Nico Paz avrebbe enormi chances di essere titolarissimo. Le... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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